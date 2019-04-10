"Калгари" подписал контракт с Загидулиным

Российский вратарь Артем Загидулин подписал годичный контракт новичка с "Калгари", сообщает официальный сайт клуба. Нынешний сезон он провел в магнитогорском "Металлурге".

23-летний вратарь в текущем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (в среднем пропускал 1,96 шайбы за матч) и 4 (1,70) в плей-офф. Играл в матче звезд МХЛ, признавался новичком месяца в КХЛ в 2016 году, а также вратарем месяца в ВХЛ в январе 2016 года.

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