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Календарь сезона КХЛ-2021/2022 будет представлен 9 июля

17:02
Календарь сезона КХЛ-2021/2022 будет представлен 9 июля. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Календарь сезона КХЛ-2021/2022 будет представлен 9 июля. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 будет опубликовано в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба лиги.

Континентальная хоккейная лига завершила работу по составлению календаря матчей ближайшего чемпионата. 8 июля будет представлено расписание первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/2022, а на следующий день, 9 июля, полный календарь матчей. Презентация назначена на 12.00 (мск).

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат начнется 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года.

Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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