Калдис по новому контракту с «Северсталью» получит 35 миллионов

Защитник Иоаннис Калдис продлил контракт с «Северсталью» на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей в год.

В этом сезоне на счету 29-летнего канадца 65 игр с учетом плей-офф, в которых он забросил 3 шайбы и отдал 20 результативных передач.