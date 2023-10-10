Какого тренера КХЛ уволят следующим? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 12.00 (мск).

Главные темы:

— отставки в «Тракторе» и «Барысе»

— какого тренера уволят следующим

— Ротенберг продолжает менять игроков

— 3:12 «Динамо» от «Торпедо» и «Локомотива» — что это было?

— есть ли у Жафярова будущее в «Ак Барсе»