Какое будущее ждет Билялетдинова в "Ак Барсе"? Инсайд "СЭ"

По информации "СЭ", будущее главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова в команде находится под вопросом.

Представители менеджмента казанского клуба не очень довольны его работой и настроены против того, чтобы специалист остался на своем посту на следующий сезон. Известно, что они находится в негласной оппозиции к тренеру уже не первый сезон.

При этом это не означает неизбежное увольнение Билялетдинова: решение о будущем специалиста в "Ак Барсе" будет приниматься руководством республики Татарстан.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ обладатель Кубка Гагарина-2018 в четырех матчах проиграл "Авангарду".