Как тренировать мышцы пресса и спины: мастер-класс от капитана ЦСКА

Заботиться о своем здоровье и поддерживать себя в форме можно и в режиме самоизоляции. Хоккеисты любимого клуба расскажут вам, какие упражнения можно выполнить в домашних условиях. Сегодня капитан ЦСКА Сергей Андронов покажет, как нужно проводить тренировку мышц пресса и спины. pic.twitter.com/wwVzwCjZvw