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Как тренировать мышцы пресса и спины: мастер-класс от капитана ЦСКА

16:07
Сергей Андронов. Фото ХК ЦСКА
Сергей Андронов. Фото ХК ЦСКА
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Капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов показал, как в домашних условиях проводить тренировки мышц пресса и спины. Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт ЦСКА.

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