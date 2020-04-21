Как тренировать мышцы пресса и спины: мастер-класс от капитана ЦСКА
16:07
Капитан хоккейного ЦСКА Сергей Андронов показал, как в домашних условиях проводить тренировки мышц пресса и спины. Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт ЦСКА.
Заботиться о своем здоровье и поддерживать себя в форме можно и в режиме самоизоляции. Хоккеисты любимого клуба расскажут вам, какие упражнения можно выполнить в домашних условиях. Сегодня капитан ЦСКА Сергей Андронов покажет, как нужно проводить тренировку мышц пресса и спины. pic.twitter.com/wwVzwCjZvw— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 21, 2020