Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении менеджера клуба Виктора Сухова за передачу взяток военкому от игроков. Один из фигурантов дела — защитник «Магнитки» Григорий Дронов.

— Понимаю, что все эти вопросы со службой в армии возникали и будут возникать, — сказал Ласьков в интервью «СЭ». — Но я как руководитель никогда в эти дела не лез. Единственное, обращался по Грише Дронову. Я был в курсе, что у него изъяли военный билет. Обратился к генералу центрального военного округа с просьбой дать ему отсрочку на один год в связи с тем, что он привлекается в сборную. Откуда там взялась фамилия Дронова — я не знаю.

Не понимаю работу Следственного комитета. Как так выходит, что всплывает вся эта желтуха? Что это за Следственный комитет такой?

Мы общались с Виктором Суховым. Он сказал, что ребята к нему обращались, но денег никогда ни у кого не брал. И я верю Виктору Александровичу — человек не будет мараться с деньгами.

Пока не знаю, как ситуация будет развиваться дальше. У нас есть нормальные законные способы получить отсрочку от армии. В этом году у нас три человека поступали в вуз на очную форму. Один — не поступил. Не хватило баллов Юрову, но он еще молодой и будет поступать на следующий год. Да, загрузка у хоккеистов приличная, но время для учебы найти можно. Как ситуация прояснится, будем разбираться. (Михаил Скрыль)