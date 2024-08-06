Как СКА вписал Кузнецова в потолок зарплат? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 14.00.

Главные темы онлайна:

— Кузнецов вернулся в КХЛ;

— что у СКА с потолком зарлат;

— перестройка «Ак Барса»;

— новички ЦСКА;

— другие трансферы июля и начала августа.