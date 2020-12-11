Как Хоакин Феникс вживался в роль Джокера. Грустная шутка от «Салавата Юлаева»
21:26
«Салават Юлаев» в официальном Twitter грустно пошутил на тему поражения от «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ. Уфимцы всухую уступили со счетом 0:3, а 2 декабря проиграли 2:3.
«Чтобы сыграть психически нездорового, убитого депрессией человека, Хоакин Феникс несколько месяцев смотрел матчи «Салавата» с «Йокеритом», — говорится в Twitter клуба.
Хоакин Феникс за роль Джокера в одноименном фильме в 2020 году получил «Оскар».
Ну ничего страш-но-го ?? pic.twitter.com/sXc6fiNVPG— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 11, 2020
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