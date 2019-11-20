«Как это возможно?» Суперспасение голкипера «Ак Барса» в матче с «Сибирью»
17:31
«Сибирь» дома принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В одном из эпизодов встречи вратарь казанцев Тимур Билялов вытянулся в шпагате и выполнил эффектный сэйв в сложной ситуации. Игра проходит в Новосибирске.
«Как. Это. Возможно?» — написано в Twitter «Ак Барс».
Ранее 24-летний Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии. В сумме хоккеист сохранил свои ворота в неприкосновенности 306 минут.
КАК. ЭТО. ВОЗМОЖНО? ? pic.twitter.com/cQMcrWASiK— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 20, 2019
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