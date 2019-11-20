«Как это возможно?» Суперспасение голкипера «Ак Барса» в матче с «Сибирью»

«Сибирь» дома принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В одном из эпизодов встречи вратарь казанцев Тимур Билялов вытянулся в шпагате и выполнил эффектный сэйв в сложной ситуации. Игра проходит в Новосибирске.

«Как. Это. Возможно?» — написано в Twitter «Ак Барс».

Ранее 24-летний Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии. В сумме хоккеист сохранил свои ворота в неприкосновенности 306 минут.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы