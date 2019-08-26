Кагарлицкий вспомнил, как с удовольствием продавал бургеры

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как в ходе фестивалей для болельщиков «Северстали» продавал бургеры.

— Было прикольно, приводят «РИА «Новости» слова Кагарлицкого. — Я прямо на кассе стоял — народ приходил, брал бургеры, напитки. Мы нормальную выручку сделали. Но никакой процентик не прилип. Даже бургера не досталось. Позитивное мероприятие было, детям интересно. Здорово, когда люди семьями приходят. Для нашего небольшого города такие вещи важны. Мы, игроки, воспринимали такие фестивали с радостью.

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