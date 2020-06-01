Кагарлицкий вернулся из СКА в московское «Динамо»

Как и сообщал «СЭ», нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо». Он уже защищал цвета бело-голубых в сезоне-2018/19. До этого в его карьере были «Атлант», «Крылья Советов», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс» и «Северсталь».

Взамен СКА получил права на трех хоккеистов юниорской сборной России 2003 года рождения — защитника Павла Минтюкова, а также нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова. По информации «СЭ», все трое планируют продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошедшем сезоне 30-летний Кагарлицкий провел за СКА 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков.

— Обмен с петербургским СКА состоялся. Дмитрий Кагарлицкий возвращается в «Динамо», — цитирует официальный сайт «Динамо» гендиректора клуба Евгения Кровопускова. — Важно, что в этом трансфере, помимо клубов, был заинтересован и сам хоккеист. Мы общались с Дмитрием и быстро пришли к договоренности о пересмотре его действующего контракта. Решение включить в сделку трех молодых воспитанников школы далось нелегко. Мы непременно будем следить за их карьерой. Будут ли еще трансферы в ближайшее время? Тяжело сказать. Скорее нет, чем да. Мы сохранили костяк команды и сделали точечные приобретения. При этом работа на трансферном рынке не заканчивается.