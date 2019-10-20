Кагарлицкий считает, что удача была не на стороне СКА в матче со «Спартаком»

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий после поражения от «Спартака»? (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что его команду подвела реализация моментов, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

— Потому что «Спартак» забросил на одну шайбу больше, — цитирует Кагарлицкого пресс-служба СКА. — Все просто. Где-то нас подвела реализация: мы делаем много бросков, и надо использовать моменты, стараться сыграть попроще. Будем работать над этим компонентом.

Что мешает команде побеждать в таких матчах? Мы разбираемся с этим, исправляем. Считаю, что сегодня мы играли, в принципе, неплохо, всю игру владели шайбой и инициативой, но удача была не на нашей стороне. Будем ее возвращать. Завтра тренеры нам покажут ошибки, расскажут, как это все исправить, будем анализировать и готовиться к следующей игре. Сейчас некогда расслабляться и переживать. Будем готовиться дальше.

В чем причина поражения от «Спартака»? Сложно сказать. Завтра тренеры скажут нам. Надо постараться реализовывать моменты. Мы много бросаем, но где-то надо похладнокровнее сыграть. Ну и надо выигрывать в таких принципиальных домашних матчах.

Мы с ребятами и тренерами много разговариваем, общаемся. Думаю, что мы на правильном пути, и скоро у нас все наладится.

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