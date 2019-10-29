Кагарлицкий считает, что СКА должен побеждать без нервотрепки

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью» (2:1 Б). Питерцы прервали серию поражений из пяти встреч.

— Что об игре говорить? Один гол забили, — цитирует форвада официальный сайт КХЛ. — Должны выигрывать такие матчи, но доводим до овертайма, до буллитов. Конечно, победа не может не радовать, но, наверное, мы должны по-другому выигрывать, без такой нервотрепки. Пора уже. Череповец — мой родной город, дома всегда приятно играть. Серия поражений, которой в Питере никогда не было, очень тревожила всех. Согласен ли я с тем, что уровень команд в КХЛ выровнялся? Наверное, да. Кроме того, против СКА всегда играют на максимуме. Мы это ждали и готовились.

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