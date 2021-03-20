Кагарлицкий пропускает второй матч серии со СКА

Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий пропускает второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА.

«На данный момент мы ждем информацию о состоянии Дмитрия Кагарлицкого. Как только станет все известно, моментально обо всем сообщим», — говорится в комментарии клуба к посту с составом на матч во «ВКонтакте».

В 6 играх плей-офф на его счету 5 (2+3) очков. В первом матче серии он отметился передачей.