Кагарлицкий пропускает второй матч серии со СКА
17:17
Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий пропускает второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против СКА.
«На данный момент мы ждем информацию о состоянии Дмитрия Кагарлицкого. Как только станет все известно, моментально обо всем сообщим», — говорится в комментарии клуба к посту с составом на матч во «ВКонтакте».
В 6 играх плей-офф на его счету 5 (2+3) очков. В первом матче серии он отметился передачей.
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