Кагарлицкий показал средний палец скамейке "Йокерита". Реакция Крикунова

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после победы над "Йокеритом" (5:3) прокомментировал неприличный жест со стороны Дмитрия Кагарлицкого.

- С чем связана такая реакция Кагарлицкого (он показал лавке "Йокерита" средний палец и получил 20 минут штрафа. – Прим. "СЭ")?

- Ему по лицу попали. Судьи не видели удара клюшкой по лицу. Он, видно, психанул, как всегда бывает.

- Вы одобряете действия Меньшикова, пошедшего мстить за Раисова?

- Правильно он все сделал. Так принято - своих просто так не сдавать. Тот (Иконен. – Прим. "СЭ") убежал просто, попался другой. (Игорь Еронко)

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