Кагарлицкий — о Шипачеве: «Бомбардир по жизни — но есть моменты, когда нужно притормозить и ждать момента»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победный гол Вадима Шипачева в ворота «Адмирала» (2:1, 2-0) во втором матче серии 1/2 финала Востока плей-офф КХЛ.

«Шипачев старается играть на команду, — приводит слова Кагарлицкого Metaratings.ru. — В какие-то моменты не идет. Но приносит пользу в другом. Бомбардир по жизни — но есть моменты, когда нужно притормозить свое «я» и ждать момента. Вот он и ждал, работал, трудился. Надеюсь, что и дальше пойдет».

Следующий матч пройдет 20 марта во Владивостоке.