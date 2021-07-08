Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий не исключил, что в будущем может вернуться в «Северсталь».

«Конечно, хочется еще поиграть в Череповце. Возможно, закончить там карьеру. Но никто не знает, как к тому моменту сложится ситуация, кто там будет руководителем, тренером. Может быть, они не захотят меня видеть в команде. В любом случае это мой родной клуб и город. И я бы там с радостью поиграл. Не знаю, сколько мне еще отведено играть в хоккей, но хотел бы побегать», — приводят «Известия» слова Кагарлицкого.

В мае 31-летний череповчанин подписал контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года.

В составе «Северстали» Кагарлицкий играл с 2014 по 2018 год, набрав 234 очка (61+173) за 233 матча.

Прошлый сезон форвард провел в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 играх и набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности «+21». В Кубке Гагарина-2021 нападающий провел шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2».