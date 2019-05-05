Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий сообщил, что имеет предложения о продолжении карьеры от пяти клубов КХЛ.

– Ясности, в каком клубе начну следующий сезон, нет, – цитирует Кагарлицкого ТАСС. – Переговоры с "Авангардом" имеют место быть. На данный момент имею пять примерно одинаковых предложений из России.

Конкретики по переговорам с "Динамо" тоже нет. Жду, что будет дальше с новым руководством.

​В сезоне 2018/19 КХЛ 29-летний Кагарлицкий принял участие в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 61 (24+37) очко, в 11 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов.