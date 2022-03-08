Кагарлицкий: «Камбэк с 0-3? Мы хотим войти в историю»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал первую победу в серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ).
— Вспомните эпизод со своим голом.
— В том моменте Крис Хенкель очень здорово сыграл, выманил на себя двух соперников, выдержал паузу и отдал четко в клюшку. Считаю, в этом голе его большая заслуга, а я просто бросил и удачно попал. Стараюсь бросать чаще — в первом и втором периодах при выходе «2 в 1» не попал, а здесь получилось, замечательно, — цитирует игрока сайт казанцев.
— С учетом прошлого сезона «Ак Барс» трижды проигрывал «Авангарду» в овертаймах. Что чувствовали перед сегодняшним?
— Ответственность. Все ребята были заряжены, говорили, что будем играть без нервов, на победу. Главный тренер тоже сказал хорошую речь: «Если победим, то все будет хорошо».
— Стивен Кэмпфер рассказал о разговоре с Бобом Хартли, что на него пообещали охотиться. Не боялись попасть под этот пресс?
— Нет, я много лет играю под прессом, разберемся. У нас боевитая команда, каждый может подраться, если того потребует ситуация, но в первую очередь мы хотим играть в хоккей, побеждать. Повторюсь, если потребуется, то каждый готов вступиться за партнера по команде.
— Лишь однажды в КХЛ команда выигрывала серию, проиграв три матча. Осознаете, что можете стать частью истории, какое-то давление?
— Мы хотим войти в историю. Давление уже отпустили, нам отступать некуда, играем на победу.
— Что команде перед матчем сказал Данис Зарипов?
— Данис готовился к следующей игре, мы не выходили на его прощальный матч, верили, что переведем серию домой. Его прощальной речи не было, так как мы готовились победить.
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|50
|26
|24
|57
|7
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|22
|27
|52
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|Барыс
|47
|22
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|48
|9
|Амур
|50
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|31
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|10
|Автомобилист
|45
|18
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|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4