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Сегодня, 21:34

Кагарлицкий: «Камбэк с 0-3? Мы хотим войти в историю»

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Кагарлицкий.
Фото ХК «Ак Барс»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал первую победу в серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ).

— Вспомните эпизод со своим голом.

— В том моменте Крис Хенкель очень здорово сыграл, выманил на себя двух соперников, выдержал паузу и отдал четко в клюшку. Считаю, в этом голе его большая заслуга, а я просто бросил и удачно попал. Стараюсь бросать чаще — в первом и втором периодах при выходе «2 в 1» не попал, а здесь получилось, замечательно, — цитирует игрока сайт казанцев.

— С учетом прошлого сезона «Ак Барс» трижды проигрывал «Авангарду» в овертаймах. Что чувствовали перед сегодняшним?

— Ответственность. Все ребята были заряжены, говорили, что будем играть без нервов, на победу. Главный тренер тоже сказал хорошую речь: «Если победим, то все будет хорошо».

— Стивен Кэмпфер рассказал о разговоре с Бобом Хартли, что на него пообещали охотиться. Не боялись попасть под этот пресс?

— Нет, я много лет играю под прессом, разберемся. У нас боевитая команда, каждый может подраться, если того потребует ситуация, но в первую очередь мы хотим играть в хоккей, побеждать. Повторюсь, если потребуется, то каждый готов вступиться за партнера по команде.

— Лишь однажды в КХЛ команда выигрывала серию, проиграв три матча. Осознаете, что можете стать частью истории, какое-то давление?

— Мы хотим войти в историю. Давление уже отпустили, нам отступать некуда, играем на победу.

— Что команде перед матчем сказал Данис Зарипов?

— Данис готовился к следующей игре, мы не выходили на его прощальный матч, верили, что переведем серию домой. Его прощальной речи не было, так как мы готовились победить.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22007
Дмитрий Кагарлицкий
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2 Динамо М 48 30 18 64
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11 Сочи 48 18 30 41
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Восточная конференция И В П О
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2 Металлург 48 34 14 71
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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3 - 1
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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1 - 2
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3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
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2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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3 - 5
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2 - 5
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
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2 - 1
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Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
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Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
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