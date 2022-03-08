Кагарлицкий: «Камбэк с 0-3? Мы хотим войти в историю»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал первую победу в серии плей-офф с «Авангардом» (3:2 ОТ).

— Вспомните эпизод со своим голом.

— В том моменте Крис Хенкель очень здорово сыграл, выманил на себя двух соперников, выдержал паузу и отдал четко в клюшку. Считаю, в этом голе его большая заслуга, а я просто бросил и удачно попал. Стараюсь бросать чаще — в первом и втором периодах при выходе «2 в 1» не попал, а здесь получилось, замечательно, — цитирует игрока сайт казанцев.

— С учетом прошлого сезона «Ак Барс» трижды проигрывал «Авангарду» в овертаймах. Что чувствовали перед сегодняшним?

— Ответственность. Все ребята были заряжены, говорили, что будем играть без нервов, на победу. Главный тренер тоже сказал хорошую речь: «Если победим, то все будет хорошо».

— Стивен Кэмпфер рассказал о разговоре с Бобом Хартли, что на него пообещали охотиться. Не боялись попасть под этот пресс?

— Нет, я много лет играю под прессом, разберемся. У нас боевитая команда, каждый может подраться, если того потребует ситуация, но в первую очередь мы хотим играть в хоккей, побеждать. Повторюсь, если потребуется, то каждый готов вступиться за партнера по команде.

— Лишь однажды в КХЛ команда выигрывала серию, проиграв три матча. Осознаете, что можете стать частью истории, какое-то давление?

— Мы хотим войти в историю. Давление уже отпустили, нам отступать некуда, играем на победу.

— Что команде перед матчем сказал Данис Зарипов?

— Данис готовился к следующей игре, мы не выходили на его прощальный матч, верили, что переведем серию домой. Его прощальной речи не было, так как мы готовились победить.