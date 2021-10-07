Кагарлицкий: «Хотим побеждать в каждой игре, «Ак Барсу» нужны очки»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

? Сегодня тоже завершается тяжелая серия, пять матчей подряд через день. Наверное, есть желание завершить ее на позитиве?

? Конечно, тем более после такого неудачного старта сезона мы хотим побеждать в каждой игре, нам нужны очки. Понимаем, что должны быть выше в турнирной таблице, но недобрали много очков на старте, нужно исправлять это сейчас. Нам очень нужна победа, ведь после нее все в хорошем настроении. Нужна победа ради болельщиков, они заждались, и мы хотим их радовать. Неизвестно, что будет дальше, вдруг введут ограничения на посещаемость? Пока ходят болельщики — нужно побеждать, думать в первую очередь о них.

? Что можете сказать о «Магнитке»?

? Смотрел несколько матчей с их участием, хайлайты, ребята играют в агрессивный хоккей, много голов забивают. Нужно подумать, как сделать так, чтобы нам они не забили. Сейчас «Магнитка» на первом месте в конференции, а там хотим быть мы. Чтобы туда подняться, нам без вариантов нужно обыгрывать команды, которые выше нас.

? У «Металлурга» хорошие россияне, легионеры. Как «Ак Барсу» нужно построить свою игру, чтобы остановить соперника?

? У нас тоже хорошие легионеры, хорошие российские игроки, так что поборемся (улыбается). Тренер перед игрой объяснит, по какой тактике будем играть. Тренируемся, нарабатываем свои фишки. Не стоит обращать много внимания на то, какие у «Магнитки» фамилии — нельзя бояться, надо выходить и побеждать, — цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» состоится сегодня, 7 октября, на «Татнефть Арене» в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).