Кагарлицкий близок к переходу в "Авангард"

По информации "СЭ", нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий может перейти в "Авангард". Хоккеист получил контрактное предложение от столичного клуба на следующий сезон, однако он склоняется в пользу другого варианта продолжения карьеры. Одна из причин – отсутствие ясности с менеджерским составом бело-голубых.

В начале следующей неделе на совете директоров "Динамо" могут произойти изменения – вероятно, гендиректора Валерия Шанцева и его команду во главе клуба сменят другие люди. У Кагарлицкого же есть предложение от "Авангарда", которое он, скорее всего, и примет. Отметим, что по финансовым условиям оно сопоставимо с "динамовским". Напомним, что в нынешнем сезоне Дмитрий заработал 100 миллионов рублей без учета бонусов. В 61 матче регулярного чемпионата 29-летний форвард набрал 61 (24+37) очко, в 11 играх плей-офф – 7 (2+5) баллов. 1 мая Кагарлицкий станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любым клубом КХЛ.