Кадейкин считает, что «Салават Юлаев» играл слишком пассивно

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Если говорить о вбрасываниях, то я думаю, что Кормье, который против меня часто играл, лучший в лиге, — цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата» 23 марта. — Но не считаю, что это ключевой момент. Наверное, работоспособность, потому что у обеих команд были полумоменты.

Если Казань своей самоотверженной игрой нам не давала их реализовывать, то мы легко давали им забивать. И мы слишком пассивно сыграли — удача любит смелых, надо было забирать победы, а не ждать. «Ак Барс» — это не тот соперник, который будет отдавать их».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Восточной конференции.