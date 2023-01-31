Кадейкин — о роли запасного на Олимпиаде-2022: «Мы в Китае не дурака валяли»
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о впечатлениях от поездки на Олимпиаду в Пекин, где он пробыл запасным.
«Мы в Китае не дурака валяли. Мы тренировались, поддерживали форму. Мы готовились сыграть на Олимпиаде. Это же не просто так. В любой момент кто-то мог получить положительный тест, и мы должны были быть готовы сыграть в плей-офф Олимпийски игр.
Я получал удовольствие, находясь в сборной. Я находился на сборах перед Олимпиадой в олимпийской сборной России. У тебя есть возможность сыграть на Олимпиаде. При всех обстоятельствах это все равно огромный шанс. Жаловаться, говорить, что сложно, — ну, это точно не вариант. На нашем месте много людей мечтало оказаться. Мы тренировались, готовились. Когда приехали в Пекин, стало повеселее. В том плане что начались игры, можно было куда-то поехать, что-то посмотреть. Я бы точно не назвал это время самым сложным в карьере», — приводит Sport24 слова Кадейкина.
Сборная России по хоккею заняла второе место на Олимпийских играх-2022. В финальном матче национальная команда уступила Финляндии со счетом 1:2.
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