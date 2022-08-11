Кадейкин рассказал, как в «Салавате Юлаеве» проходит подготовка к сезону

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону КХЛ.

— Обновленная команда проходит через становление коллектива. Как вы переживаете эту перезагрузку?

— С одной стороны, была колея, по которой мы шли последние сезоны. У нас был костяк. Все знали, кто лидеры, на кого делалась ставка. Конечно, сейчас все поменялось. Можно отделаться стандартными фразами, что у нас всегда дружный коллектив и так далее. Но на самом деле чувствуется, что атмосфера в коллективе поменялась, новые ребята пришли, причем на лидирующие позиции. Чувствуется новая струя, заново все строится, — сказал Кадейкин пресс-службе уфимцев.