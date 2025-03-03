Кадейкин: «Результат «Трактора» будет оцениваться по матчам плей-офф»

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (8:0).

«Для нас важно было здорово начать и задать хорошие скорости, чтобы не откладывать на потом. В принципе это получилось: первый период закончили 4:0, и это определило итог, ну а дальше надо было просто не сбавлять обороты. Неважно, есть ли у «Барыса» турнирные амбиции или нет, самое главное, что они у нас есть. «Салават Юлаев» выиграл во Владивостоке. Мы отталкиваемся от своих задач, поэтому настрой был боевой. Обращаем внимание на турнирную таблицу, но понимаем, что результат будет оцениваться по матчам плей-офф», — приводит слова Кадейкина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» набрал 86 очков в 62 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Барыс» занимает последнее, 12-е место с 31 баллом за 61 встречу.