Кадейкин: «Результат «Трактора» будет оцениваться по матчам плей-офф»
Форвард «Трактора» Александр Кадейкин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (8:0).
«Для нас важно было здорово начать и задать хорошие скорости, чтобы не откладывать на потом. В принципе это получилось: первый период закончили 4:0, и это определило итог, ну а дальше надо было просто не сбавлять обороты. Неважно, есть ли у «Барыса» турнирные амбиции или нет, самое главное, что они у нас есть. «Салават Юлаев» выиграл во Владивостоке. Мы отталкиваемся от своих задач, поэтому настрой был боевой. Обращаем внимание на турнирную таблицу, но понимаем, что результат будет оцениваться по матчам плей-офф», — приводит слова Кадейкина официальный сайт КХЛ.
«Трактор» набрал 86 очков в 62 матчах и лидирует в Восточной конференции, «Барыс» занимает последнее, 12-е место с 31 баллом за 61 встречу.
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|4
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|13
|8
|5
|18
|3
|Салават Юлаев
|13
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|6
|15
|4
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|5
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|6
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|7
|Амур
|12
|6
|6
|13
|8
|Адмирал
|13
|4
|9
|11
|9
|Трактор
|11
|5
|6
|10
|10
|Авангард
|11
|5
|6
|10
|11
|Сибирь
|13
|3
|10
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|Шанхай Дрэгонс
|11
|8
|3
|17
|5
|СКА
|11
|8
|3
|16
|6
|Спартак
|13
|6
|7
|14
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|14
|8
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|9
|Динамо М
|14
|5
|9
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|12
|2
|10
|4
|8.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|8.10
|17:10
|Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.10
|19:00
|Нефтехимик – Авангард
|- : -
|8.10
|19:00
|Торпедо НН – Северсталь
|- : -