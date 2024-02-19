Кадейкин о победе СКА над «Торпедо»: «После 1:3 мы полезли на чужие ворота»

Нападающий СКА Александр Кадейкин объяснил, благодаря чему его команда обыграла «Торпедо» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В начале третьего периода клуб из Санкт-Петербурга уступал со счетом 1:3, но затем забросил три шайбы подряд в течение пяти минут.

«Мы полезли на ворота, стали бросать побольше. Реализовали то преимущество, которое у нас было в первом периоде. Сыграли больше на результат, создали давление на ворота. Залетело то, что должно было залетать. При этом, мы владели преимуществом в первом периоде. Просто удаления чуть-чуть подпортили картину — инициатива сразу перешла к «Торпедо». У них есть мастеровитые ребята, которые воспользовались такой возможностью, сразу сравняли и вышли вперед. Нам просто не надо было давать им эту возможность, вот и все. По самому содержанию игры не было больших проблем», — приводит «Спорт день за днем» слова Кадейкина.

СКА возглавляет таблицу Западной конференции с 93 очками в 65 матчах. «Торпедо» идет шестым с 74 очками в 65 играх.