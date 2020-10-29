Форвард «Спартака» Сергей Широков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3ОТ).

— Получилась хорошая, мужская игра, — приводит слова Широкова официальный сайт КХЛ. — Качели были в ту и в другую сторону. Зрителям, надеюсь, понравилось. Жаль, не забрали два очка. Мы тренируем большинство, каждый день смотрим видео, подмечаем, как играет соперник. Сегодня была великолепная поддержка трибун. Спасибо болельщикам, мне казалось, что полный стадион был. Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на специальный настрой.