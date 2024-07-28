Каблуков: «Пока не знаю, в каком клубе окажусь»

Экс-нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

«Сейчас я отдыхаю от хоккея, столько лет уже в нем. Честно, даже не следил за трансферами КХЛ. На себе сконцентрирован. Как наступит сезон, найду клуб — включусь по полной изучать соперников. Пока никаких новостей нет, в какой команде окажусь», — цитирует Каблукова Legalbet.

36-летний нападающий покинул «Динамо» в апреле. Хоккеист выступал за бело-голубых с сезона-2022/2023 и провел за клуб 152 матча, в которых набрал 25 (10+15) очков.