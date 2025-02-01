Каблуков — о победе над «Барысом»: «Когда давали чуть слабины, то возникали небольшие проблемы»

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:1).

«Сейчас нет слабых команд, все могут выйти и сыграть, как в последний раз. В «Барысе» ребята бьются, хотят закрепиться в составе, с такими еще сложнее играть. Когда давали чуть слабины, то возникали небольшие проблемы. В целом, выполняли все, что тренер говорил на установке, контролировали игру. Мой гол? Тренер просит больше бросать. Наша игра простая: везде идти в давление, контролировать шайбу. Все ребята, которые сейчас заменяют травмированных, могут это выполнять и играть в хоккей «Авангарда», — приводит слова Каблукова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» набрал 55 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на последней 12-й строчке «Востока».