Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков оценил первые матчи финала Кубка Гагарина против ЦСКА. Счет в серии равный, 1-1. Вторую игру армейцы выиграли всухую, 3:0.

«Первые два матча серии я оцениваю положительно. Если сравнивать, то хотелось бы конечно провести последнюю игру лучше. Каждая серия — это новая серия. Надо выходить биться и побеждать, а не думать о предыдущих играх. Да, конечно в прошлом матче нас подвели многочисленные удаления. Но бывает, кто-то сбивается, кто-то играет меньше.

В следующий раз мы исключим удаление и все будет нормально.

Что касается соперников, то ЦСКА играли, по прежнему, свою игру. Ничего нового, как и много лет назад, я не увидел. Каждая игра это прожитый день. Здесь ничего не изменить. Надо настраиваться по новой", — сказал Каблуков.

В этом плей-офф 33-летний хоккеист провел 12 игр в которых записал на свой счет одну заброшенную шайбу.

(Ангелина Коляда)