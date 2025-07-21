Каблуков — о продолжении карьеры: «Может быть, придется ждать до августа. Может, до сентября»

37-летний нападающий, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Каблуков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не хочет продолжать карьеру в клубе, который не соответствует его амбициям.

— Дмитрий Кагарлицкий недавно жаловался, что все менеджеры клубов смотрят на возраст.

— Есть такое. Я готов работать со всеми и буду в первых рядах на всех тестах, во всем. Я каждый год это доказываю, всегда тренируюсь, держу себя в форме.

— И нет такого, что какое-то упражнение вам теперь дается тяжелее?

— Нет. За годы я выработал для себя универсальный способ подготовки. Месяц-полтора я вообще ничего не делаю, не смотрю спорт, не читаю новости. Иногда даже не знаю, что произошло в хоккейном мире. Узнаю новости от ребят. Отдыхаю головой. И когда понимаю, что уже соскучился, выхожу работать без выходных.

— Вы сейчас ведете диалог с какими-то клубами?

— Да. Называть их пока не буду. Все меняется. Были одни договоренности, не случились. Вторые — еще что-то произошло. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, придется ждать до августа. Может, до сентября. Может, как и в прошлом году, буду ждать того, чего я хочу. В прошлом году ведь были варианты, на которые я не согласился. Но они не соответствовали моим амбициям. Надеюсь, в этом году будет то же самое.

— В прошлом сезоне не промелькнуло мысли: «Пора»?

— Нет. Вообще! Я готов пахать, пахать и еще раз пахать.