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К Соботке проявляют интерес клубы КХЛ

12:56
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Нападающий «Баффало» Владимир Соботка может покинуть НХЛ. К 32-летнему чеху проявляют интерес и клубы КХЛ.

— Мы пока не знаем, как будем развиваться ситуация, — сказал агент игрока Роберт Шпаленка в интервью Hokej.cz. — Оценим все варианты и примем решение. Но исключать возвращение в Европу не стоит.

Были варианты в КХЛ. Но до конкретики пока не доходило.

В нынешнем сезоне Соботка провел 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Он пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травмы, которую нанес ему нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

Летом Соботка может получить статус неограниченно свободного агента.

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