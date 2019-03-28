"К началу летних сборов буду в строю". Никонцев - о восстановлении после травмы

Нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев заявил, что рассчитывает восстановиться к началу летних сборов. 28-летний форвард получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо" и пропустил плей-офф.

- Два дня назад мне сняли гипс. Соскучился, конечно, по хоккею. Сейчас буду восстанавливаться. Пока сложно сказать сколько этот процесс займет времени, но к началу летних сборов буду в строю, - приводит слова Никонцева официальный сайт "Спартака". - Мне поначалу показалось, что просто ушиб и ничего страшного не произошло. Я даже вышел на третий период, но доиграть матч не смог. Поехал в больницу, там сделали снимок, и оказалось, что две кости сломаны.

Обидно, конечно, все-таки сезон складывался хорошо. Но ничего не сделаешь, в хоккее травмы - обычное дело. Мне очень хотелось сыграть в плей-офф, но, к сожалению, не получилось.

В текущем сезоне Никонцев провел 52 матча за "Спартак", в которых набрал 23 (17+6) очков.

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