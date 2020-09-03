Jatkoaika: игроки «Йокерита» получали смертельные угрозы из Белоруссии. Хоккеисты отказались ехать на матч

Решение не лететь на матч КХЛ против минского «Динамо» приняло не руководство «Йокерита», а хоккеисты команды, сообщает Jatkoaika.

По информации источника, игроки получили многочисленные смертельные угрозы из Белоруссии, в связи с чем решили не отправляться на игру, опасаясь за свою безопасность.

Ранее стало известно, что финский клуб не вылетел в Минск на игру, которая должна была состояться сегодня. Команда даже не приехала в аэропорт. Вторая игра «Джокеров» в лиге запланирована на пятницу против рижского «Динамо».