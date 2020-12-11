Известный тренер сравнил умершего хоккеиста Чернова с Дацюком

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, входивший в 1999 году в штаб новокузнецкого «Металлурга», рассказал о хоккеисте Артеме Чернове, который скончался в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем.

— Артем хорошо катался, у него была широкая обводка, длинная клюшка, как я всегда люблю, — сказал Новиков. — Не знаю, мог ли он вырасти в звезду НХЛ. Для этого должно было сойтись много факторов. Артем точно был очень талантливым и самобытным нападающим. Я мог бы сравнить его с Дацюком. Игрок интеллекта. Их вообще на моей памяти было считанное количество. Чернов один из них. При этом он был коренастым, физически крепким.

Причины смерти бывшего хоккеиста не сообщаются. Чернов — победитель розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2011/12 в составе «Динамо». В составе юниорской сборной России он завоевывал серебряные медали чемпионата мира 2000 года.

(Михаил Зислис)