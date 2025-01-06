Известный российский хоккеист Самсонов сомневается, что Кузнецов вернется в НХЛ

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов, после окончания карьеры игрока восемь лет работавший в системе «Каролины», в интервью «СЭ» высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова из «Каролины» в СКА.

— Недавно в КХЛ, отыграв после «Вашингтона» чуть-чуть за «Каролину», уехал Евгений Кузнецов. Это вас сильно удивило?

— Не то чтобы прямо поразило, но немного удивило, да. Казалось, в «Харрикейнз» он опять начал заряжаться, в первых играх смотрелся неплохо. Потом начал получать поменьше времени, может, ему роль не нашли. Но, на мой взгляд, Кузнецов не до конца исчерпал себя в НХЛ. Должны были найтись команды, которые смогли бы его правильно использовать и получать позитив от его пребывания на льду.

— Допускаете, что он вернется в НХЛ?

— Вряд ли. Очень мало примеров, когда опытные ребята, уехав в НХЛ, возвращаются. Не потому что они не могут. А потому что на их места уже приходят другие, — сказал Самсонов.

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