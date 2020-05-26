«Ижсталь» станет клубом-партнером «Сочи» в ВХЛ

«Сочи» и «Ижсталь» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте клуба из Краснодарского края.

В рамках договора сочинцы смогут командировать в клуб ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики.

В минувшем сезоне фарм-клубом «Сочи» в ВХЛ был «Тамбов».