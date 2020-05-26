«Ижсталь» станет клубом-партнером «Сочи» в ВХЛ
18:24
«Сочи» и «Ижсталь» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте клуба из Краснодарского края.
В рамках договора сочинцы смогут командировать в клуб ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики.
В минувшем сезоне фарм-клубом «Сочи» в ВХЛ был «Тамбов».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-i-Izhstal-zakljuchili-dogovor-o-sportivnom-sotrudnichestve-9967
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