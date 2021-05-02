«Ижсталь» стала фарм-клубом «Нефтехимика»
17:36
«Нефтехимик» на официальном сайте 2 мая объявил о заключении соглашения с «Ижсталью» в качестве фарм-клуба нижнекамцев.
Стороны уже подписали договор и «надеются на взаимовыгодное сотрудничество».
В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» заняла последнее место в регулярном чемпионате, «Нефтехимик» финишировал предпоследним в Восточной конференции КХЛ с 40 очками.
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