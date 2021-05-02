«Ижсталь» стала фарм-клубом «Нефтехимика»

«Нефтехимик» на официальном сайте 2 мая объявил о заключении соглашения с «Ижсталью» в качестве фарм-клуба нижнекамцев.

Стороны уже подписали договор и «надеются на взаимовыгодное сотрудничество».

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» заняла последнее место в регулярном чемпионате, «Нефтехимик» финишировал предпоследним в Восточной конференции КХЛ с 40 очками.