Избран новый состав совета директоров КХЛ

Пресс-служба КХЛ сообщает, что в лиге состоялось заочное голосование, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава.

Новый состав Совета директоров КХЛ выглядит следующим образом:

1. Тимченко Геннадий Николаевич — Председатель Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА».

2. Морозов Алексей Алексеевич — Председатель Правления — Президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович — Вице-президент по развитию КХЛ, Советник генерального менеджера АНО «Народная Команда — Хоккейный Клуб «Спартак».

4. Анисимов Алексей Владимирович — Главный арбитр КХЛ.

5. Басков Дмитрий Юрьевич — Генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск», заместитель Председателя Федерации хоккея Беларуси.

6. Батехин Сергей Леонидович — Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».

7. Есмантович Игорь Вячеславович — Президент ООО «ПХК ЦСКА».

8. Жамнов Алексей Юрьевич — Первый вице-президент — Генеральный менеджер АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак».

9. Король Борис Михайлович — Вице-президент ПАО «Транснефть».

10. Крылов Александр Владимирович — Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».

11. Курбатов Дмитрий Анатольевич — Исполнительный директор Федерации хоккея России.

12. Курри Яри — Президент ХК «Йокерит».

13. Ласьков Сергей Алексеевич — Первый вице-президент — Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

14. Маганов Наиль Ульфатович — Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Медведев Александр Иванович — Генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».

16. Прохоров Виталий Владимирович — Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.

17. Рашников Виктор Филиппович — Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

18. Ротенберг Аркадий Романович — Председатель Правления Федерации хоккея России.

19. Ротенберг Роман Борисович — Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО «Хоккейный клуб СКА».

20. Савицкис Юрис Янович — Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига».

21. Фастовский Кирилл Валерьевич — Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».