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Из-за неудовлетворительных спортивных показателей шесть судей КХЛ покинули лигу

16:52
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По итогам сезона-2020/2021 Департамент судейства КХЛ за неудовлетворительные спортивные показатели отказался от услуг шести линейных судей, сообщает сайт лиги.

В новом сезоне к работе в чемпионате КХЛ будут привлечены 72 судьи, в том числе три дебютанта (два главных и один линейный), и один линейный судья возвращается к работе в лиге.

Всего пять главных и четырнадцать линейных арбитров, обслуживающих игры КХЛ, имеют опыт работы не более трех сезонов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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