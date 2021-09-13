Из-за неудовлетворительных спортивных показателей шесть судей КХЛ покинули лигу

По итогам сезона-2020/2021 Департамент судейства КХЛ за неудовлетворительные спортивные показатели отказался от услуг шести линейных судей, сообщает сайт лиги.

В новом сезоне к работе в чемпионате КХЛ будут привлечены 72 судьи, в том числе три дебютанта (два главных и один линейный), и один линейный судья возвращается к работе в лиге.

Всего пять главных и четырнадцать линейных арбитров, обслуживающих игры КХЛ, имеют опыт работы не более трех сезонов.