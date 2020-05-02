Из легионеров «Сочи» только Мевля покинул Россию на время остановки чемпионата

В «Сочи» только один иностранец покинул Россию на время приостановки чемпионата РПЛ. Им оказался защитник Миха Мевля, сообщает РИА «Новости».

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. Руководство РПЛ предложило клубам два варианта доигровки нынешнего сезона, по которым турнир может возобновиться 21 или 28 июня. Также существует вероятность досрочного завершения сезона.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что лига обратилась к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой оказать помощь в вопросе возвращения иностранных игроков в Россию.