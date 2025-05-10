Иванов: «Радулов полностью отдается игре и делает все для победы. Его эмоции — рабочие моменты»

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов поделился мнением о взаимодействии Александра Радулова с Егором Суриным в плей-офф КХЛ.

«Ничего в их взаимодействии не удивило. Мы весь сезон вместе, и все знают, кто на что способен. Это очень мастеровитый парень, который может реализовать любой момент, лидер в раздевалке и быту. Эмоциональность Александра меня не отпугивала. Все знают, какой он, все это принимают и понимают, что он полностью отдается игре и делает все для победы. И все его эмоции — это рабочие моменты, без них никуда. Не считаю, что появление нашей тройки повлияло на выход в финал. Это произошло благодаря команде, где каждый игрок важен, и все делают все для победы», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Локомотив» в полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4-1 и вышел в финал, где сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет 13 мая в Ярославле и начнется в 19:00 мск.