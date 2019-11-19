Иван Захарчук и Григорий Желдаков перешли в «Адмирал»

«Адмирал» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Иваном Захарчуком и пробное соглашение с защитником Григорием Желдаковым, сообщает официальный сайт КХЛ.

30-летний Захарчук в текущем сезоне выступал в КХЛ за «Северсталь» — 11 матчей, 1 передача и в ВХЛ за «Молот-Прикамье» — 10 матчей, 5 шайб, 5 передач.

Помимо «Северстали» в КХЛ Захарчук играл в «Торпедо» и «Сочи». Всего в лиге на счету нападающего 164 встречи, 27 шайб, 17 передач.

В прошлом чемпионате за «Адмирал» выступал брат Ивана — защитник Степан Захарчук.

В минувшем сезоне 27-летний Желдаков уже играл за «Трактор». В 47 матчах регулярного чемпионата он сделал три результативные передачи. За карьеру в КХЛ закщитник также выступал за «Спартак», «Югру» и «Торпедо». В общей сложности он принял участие в 339 матчах и отметился 45 (12+33) очками.

В составе молодежной сборной России принимал участие в чемпионате мира 2012 года, где национальная команда завоевала серебряные медали.

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