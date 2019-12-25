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Иван Вишневский: «Положительные впечатления от дебюта за «Спартак»

20:45
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Защитник «Спартака» Иван Вишневский дебютировал за красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (5:0).

— Положительные впечатления от дебюта за «Спартак», ребята помогали, — цитирует Вишневского официальный сайт КХЛ. — Вышел в первой четверке защитников, к этому всегда надо быть готовым. Создавали проблемы у ворот соперников, получился результат. «Сибирь» дома всегда играет хорошо, мы старались им дать как можно меньше играть с шайбой. Соперник даже при счете 0:5 забить гол. «Сибирь», как и мы, играли все 60 минут.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/25/463475.html

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