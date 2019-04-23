21:27 | Хоккей — КХЛ

Иван Телегин: "Я благодарен всей дружной красно-синей семье!"

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Официальный Твиттер ЦСКА опубликовал слова нападающего Ивана Телегина после победы в финале Кубка Гагарина, где армейцы обыграли "Авангард" (счет в серии – 4:0).

– Дорогие болельщики. Спасибо за поддержку! Долгие годы мы шли к этому вместе! Я благодарен нашей команде, тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП! – приводит слова Телегина пресс-служба ЦСКА.

 

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