Иван Телегин: "Я благодарен всей дружной красно-синей семье!"

Официальный Твиттер ЦСКА опубликовал слова нападающего Ивана Телегина после победы в финале Кубка Гагарина, где армейцы обыграли "Авангард" (счет в серии – 4:0).

– Дорогие болельщики. Спасибо за поддержку! Долгие годы мы шли к этому вместе! Я благодарен нашей команде, тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП! – приводит слова Телегина пресс-служба ЦСКА.

💬 Иван Телегин:



Дорогие болельщики , Спасибо за поддержку ! Долгие годы мы шли к этому ВМЕСТЕ ! Я благодарен нашей команде , Тренерскому штабу и всей нашей дружной красно-синей семье ЦСКА! ЦВБП !!! #МЫЦСКА #ЦСКАрмия pic.twitter.com/d7pKZVfvhB – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 23 апреля 2019 г.

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