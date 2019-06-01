14:56 | Хоккей — КХЛ

Иван Телегин продлил контракт с ЦСКА

0
Обсудить

Нападающий Иван Телегин достиг договоренности о подписании контракта с ЦСКА, информирует официальный Твиттер команды. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2021/22.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин провел 69 матчей за ЦСКА и набрал 25 (7+18) очков, выиграл с командой регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина.

 

Все о КХЛ – здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ