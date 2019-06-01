Иван Телегин продлил контракт с ЦСКА

Нападающий Иван Телегин достиг договоренности о подписании контракта с ЦСКА, информирует официальный Твиттер команды. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2021/22.

В прошедшем сезоне 27-летний россиянин провел 69 матчей за ЦСКА и набрал 25 (7+18) очков, выиграл с командой регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина.

⚡️Иван Телегин остается в ЦСКА⚡️



Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности о подписании контракта с нападающим Иваном Телегиным. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2021/22. pic.twitter.com/ZMC7IMmsow — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 июня 2019 г.

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