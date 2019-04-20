Иван Телегин: "После победы в Кубке Гагарина было много эмоций, а сейчас опустошение"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после четвертого матча финала Кубка Гагарина против "Авангарда" (3:2, 4-0) отметил, что команда верила до последнего, что может изменить ход встречи. По словам хоккеиста, он потратил много эмоций после победы.

- Я не знаю, как передать эмоции. Когда была заброшена победная шайба, все побежали на лед, было столько эмоций, а сейчас сложно говорить, полное опустошение, - приводит ТАСС слова Телегина. - Верили до последнего сегодня, что можем изменить ход, команда стала сплоченнее.