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Иван Телегин: «ЦСКА главное поменьше пропускать»

20:44

Нападающий ЦСКА Иван Телегин подвел итоги гостевой победы над «Авангардом» (2:1 Б). По его словам, болельщики должны быть довольны игрой.

— Игра была похожа на матч плей-офф. Думаю, зрителям понравилось. Вратари сыграли хорошо и оборона тоже, но нам повезло больше.

В моменте с заброшенной шайбой я оказался на свободном льду. «Авангард» недоглядел, шайба удачно отскочила, и я перевел ее в ворота. Игра у меня идет, но самое главное — победы команды.

Только одну шайбу забросили, потому что Бобков хорошо сыграл. Нам главное поменьше пропускать, а свое мы забьем обязательно. Удалений было много, но такое бывает. (Игорь Еронко)

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