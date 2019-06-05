Иван Романов вернулся в ярославский "Локомотив"

Чемпион России среди юношей и обладатель Кубка Харламова 21-летний Иван Романов со следующего сезона снова будет выступать за "Локомотив".
Как сообщается в официальном Твиттере клуба, возвращение нападающего из "Лады" произошло в обмен на денежную компенсацию. Другие условия сотрудничества "Локомотива" и игрока не уточняются.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/2018 Иван Романов провел 4 игры, но не набрал ни одного очка.
⚡ В результате обмена на денежную компенсацию в «Локомотив» из «Лады» вернулся нападающий Иван Романов, чемпион России среди юношей и обладатель Кубка Харламова.— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 5 июня 2019 г.
Удачи в новом сезоне! pic.twitter.com/awDbVIaY9r
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