Иван Романов вернулся в ярославский "Локомотив"

Чемпион России среди юношей и обладатель Кубка Харламова 21-летний Иван Романов со следующего сезона снова будет выступать за "Локомотив".

Как сообщается в официальном Твиттере клуба, возвращение нападающего из "Лады" произошло в обмен на денежную компенсацию. Другие условия сотрудничества "Локомотива" и игрока не уточняются.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/2018 Иван Романов провел 4 игры, но не набрал ни одного очка.